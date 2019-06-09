سوفاك يعلق الطلبات على سياراته إلى إشعار لاحق

قرر مجمع سوفاك وقف الطلبات مؤقتا، على كل أنواع السيارات التي يشرف على تسويقها في الجزائر، وذلك إلى إشعار لاحق.

وقال مجمع سوفاك في بيان له اليوم، إن هذا القرار راجع إلى التوافد الكبير على وكالات البيع التابعة له

على المستوى الوطني، من قبل سماسرة السيارات الذين يستثمرون في إعادة بيع هذه السيارات خارجا، مع المضاربة في أسعارها.

كما أشار بيان المجمع أيضا إلى أن توافد السماسرة على وكالات البيعّ، سببه قرار وزارة الصناعة الرامي إلى تسقيف واردات السيارات.

وطمأن سوفاك زبائنه إلى أنه لن تكون هناك أي زيادات في الأسعار، بعد إعادة بعث عملية تسجيل الطلبات،

وتهدف سوفاك من خلال هذا القرار أيضا إلى ضمان وفرة المنتوج قبل إعادة إطلاق عملية البيع من جديد.