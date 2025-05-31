سوقرال: برمجة 2650 رحلة إضافية قبيل عيد الأضحى

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال”، اليوم السبت، عن برمجة 2650 رحلة إضافية، للاستجابة لزيادة الطلب على الرحلات قبيل عيد الأضحى.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا الاجراء جاء تطبيقا لتوجيهات وزارة النقل، وبالتنسيق مع مدراء النقل الولائيين.

ووجهت مراسلات إلى الناقلين تدعوهم فيها إلى ضمان الخدمة خلال فترة العيد لتغطية التدفق الكبير والمتزايد للمسافرين. والذي من المتوقع أن يصل إلى 350 ألف مسافر يوميا في مختلف ولايات البلاد.

ويمتد البرنامج الخاص المتضمن تكثيف الرحلات على مدار أسبوعين، من الجمعة 30 ماي إلى غاية الجمعة 13 جوان، أي أسبوع قبل عيد الاضحى وأسبوع بعده.

وللقضاء على الطوابير، الناجمة عن كثرة الطلب على اقتناء التذاكر داخل المحطات البرية، سخرت مؤسسة “سوقرال” 394 شباكا لبيع التذاكر نقدا أو باستخدام البطاقات البريدية والبنكية.

كما تم فتح 37 شباك على مستوى المحطة البرية للجزائر العاصمة، منها سبع شبابيك موجهة فقط لاقتناء التذاكر باستخدام أجهزة الدفع الالكتروني.

كما كشفت شركة “سوقرال”، أنها قامت ببيع ما يزيد عن 121 ألف تذكرة “عبر الانترنت” منذ إطلاق هذه الخدمة. عبر تطبيق محطتي الذي يتيح خدمة الاطلاع على برنامج الرحلات انيا والدفع باستخدام البطاقات البريدية والبنكية.

ويتيح تطبيق محطتي أيضا إمكانية الحصول على معلومات دقيقة تشمل أسماء الناقلين ومواقيت السفر والأسعا.

أما بالنسبة للتبليغ عن خطر عبر تطبيق “محطتي”، تم تسجيل 1677 تبليغ الى غاية اليوم.

وتم توجيه جميع التبليغات، إلى الجهات الرقابية المعنية عن طريق خلية الاستماع التي نصبتها “سوقرال”.

ومن جهة أخرى، تستعد الشركة، لإطلاق تطبيق “طاكسي سايف” لفائدة سائقي سيارات الأجرة، والذي استكملت كافة جوانبه.