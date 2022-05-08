سوق أهراس: الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب وبيع الزئبق الفضي الأبيض وحجز 3 كلغ بالمشروحة
تمكنت، عناصر فصيلة الابحات التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة وطنية منظمة، مختصة في نهب و تهريب مواد كيميائية حساسة محظورة ، على مستوى إحدى الطرقات الاجتنابية ببلدية المشروحة ، متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 50 سنة ، ينحدرون من ولايات شرقية قريبة من سوق أهراس ، و أسفرت العملية عن حجز 3 كلغ من مادة الزئبق الفضي، و مركبة فاخرة ، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقهم ، بعد إخطار الجهات القضائية .
عملية تفكيك نشاط الشبكة ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الفصيلة ، مفادها وجود أشخاص من خارج الولاية ، بصدد إبرام صفقة بيع و نهب كمية معتبرة من مواد حساسة من الزئبق الأبيض الفضي ، على متن سيارة فاخرة باحد أحياء بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس ، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع ، و رسم كمين محكم لأفراد الشبكة ، أين تم محاصرتهم في الطريق ألاجتنابي الجنوبي عند مخرج المشروحة ، و بعد تفتيش السيارة و من عليها تم العثور على كمية 3 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي ، ليتم توقيفهم و تحويلهم على التحقيق الابتدائي .
هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهم ، و تكوين ملف قضائي لهم ، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما ، خلال الساعات القليلة القادمة ، للنظر في التهم الموجهة إليهم ، و المتعلقة أساسا في المتاجرة بمواد حساسة بطريقة غير شرعية باستعمال مركبة .
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سوق اهراس.. حجز “مرقاز” ودجاج “روتي” وأحشاء فاسدة
تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، أمس الاثنين، من حجز 35 كلغ من اللحوم بمختلف أنواعها.
وأوضح بيان لمديرية التجارة ولاية سوق أهراس، أن العملية جرت إثر تدخل على مستوى محل إطعام سريع كائن ببلدية سوق أهراس.
وتتمثل المحجوزات في 8 كغ من اللحوم الحمراء لا تحمل الختم البيطري، و7 كغ لحوم بيضاء مطهية منذ 13 ماي.
بالإضافة إلى 10 كلغ من مادة النقائق “مرقاز”، و9.90 كغ من الأحشاء “كبد، قلب، طحال”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع المحجوزات تنبعث منها رائحة كريهة وكانت موجهة للاستهلاك البشري، وأثبتت المعاينة البيطرية أنها فاسدة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.
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سوق أهراس: حجز 100 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش في سوق اهراس. وعلى إثر تدخل على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة كائن ببلدية المشروحة. من حجز كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك البشري قدرت كميتها بـــ 100 قنطار.
وتمثلت في أكياس الفرينة ذات وزن 01 كغ، أكياس السميد ذات وزن 01 كغ، قارورات صلصة السلطة. عبوات خردل، أكياس بسكويت، علب فولوفون والتي أتلفت على مستوى مركز الردم التقني.
كما اتخذت كافــــــة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.