سوق أهراس: الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب وبيع الزئبق الفضي الأبيض وحجز 3 كلغ بالمشروحة

تمكنت، عناصر فصيلة الابحات التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة وطنية منظمة، مختصة في نهب و تهريب مواد كيميائية حساسة محظورة ، على مستوى إحدى الطرقات الاجتنابية ببلدية المشروحة ، متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 50 سنة ، ينحدرون من ولايات شرقية قريبة من سوق أهراس ، و أسفرت العملية عن حجز 3 كلغ من مادة الزئبق الفضي، و مركبة فاخرة ، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقهم ، بعد إخطار الجهات القضائية .

عملية تفكيك نشاط الشبكة ، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الفصيلة ، مفادها وجود أشخاص من خارج الولاية ، بصدد إبرام صفقة بيع و نهب كمية معتبرة من مواد حساسة من الزئبق الأبيض الفضي ، على متن سيارة فاخرة باحد أحياء بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس ، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع ، و رسم كمين محكم لأفراد الشبكة ، أين تم محاصرتهم في الطريق ألاجتنابي الجنوبي عند مخرج المشروحة ، و بعد تفتيش السيارة و من عليها تم العثور على كمية 3 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي ، ليتم توقيفهم و تحويلهم على التحقيق الابتدائي .

هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهم ، و تكوين ملف قضائي لهم ، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما ، خلال الساعات القليلة القادمة ، للنظر في التهم الموجهة إليهم ، و المتعلقة أساسا في المتاجرة بمواد حساسة بطريقة غير شرعية باستعمال مركبة .

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