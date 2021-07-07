سوق أهراس: حجز كمية معتبرة من البيض

تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة سوق أهراس على إثر خرجة ميدانية، أمس الثلاثاء. من حجز كمية معتبرة من البيض على مستوى تاجر متنقل. والتي كانت معبأة على متن شاحنة مجهزة بمبرد كان مطفأ.

وكانت الشاحنة مركونة بإحدى زوايا شارع وكان صاحبها بصدد القيام ببيع هذا المنتوج لفائدة المستهلكين العابرين لهذا الشارع. في ظل إرتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ( 40°م). مما تشكل مصدر من مصادر التسمم الغذائي الجماعي.

ونظرا لكون مادة البيض من المواد الحساسة و التي يتطلب عرضها للبيع توفر شروط حفظ ملائمة تحت (6°م). فقد تم إتلافها على مستوى إحدى المفارغ. واتخذت كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.