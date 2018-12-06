سوق أهراس.. سحب 2000 رخصة سياقة خلال نوفمبر الماضي

سحبت المصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية سوق أهراس خلال نوفمبر الأخير 2000 رخصة سياقة.

ما أسفر عن تحرير 918 غرامة جزافية في حق المخالفين منها 243 غرامة من فئة 2000 د.ج و 146 غرامة من فئة 4000 دج.

وفي ذات السياق تم سحب 230 رخصة سياقة من بينها 135 حالة تستوجب تعليق الرخصة لثلاثة أشهر و95 حالة تعليق لمدة 6 أشهر.

وتم خلال نفس الفترة تسجيل 177 جنحة مرورية بالإضافة إلى 95 جنحة تنسيق كما سجلت أيضا 31 حالة وضع بالحظيرة.

وبخصوص حوادث المرور تم خلال نوفمبر الماضي تسجيل 7 حوادث أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.