سوق أهراس: فرق رقابة للوقوف على مدى إلتزام التجار  بمداومة عيد الفطر

سخرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس العديد من فرق الرقابة ميدانيا عبر مختلف بلديات الولاية. للوقوف على مدى إلتزام التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر المبارك طبقا للقوائم التي تم إعدادها من طرف المديرية .

وضمت هذه القوائم مجموعة كبيرة من التجار لمختلف الأنشطة التجارية الذين تم تسخيرهم لهذا الغرض. حيث تم تسجيل نسبة إستجابة عالية لهذه المداومة لمختلف الأنشطة التجارية الأساسية. لاسيما سوق الجملة الخضر و الفواكه المخابز، تجارة التجزئة للتغذية العامة ، تجارة التجزئة للخضر والفواكه. وكذا الخدمات المختلفة لاسيما تعبئة رصيد الهاتف و الفلكسي ،محطات الخدمات ) ، مما مكن المواطنين من إقتناء حاجياتهم الأساسية. من المواد الغذائية و كذا الخدمات المختلفة بكل أريحية خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

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