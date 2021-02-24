سوق أهراس: مجهولون يستخرجون جثة إمرأة من قبرها بعد 3 أيام من دفنها.. الأمن يحقق في القضية

أقدم، مجهولون صبيحة اليوم، بأحد مقابر مدينة سوق أهراس، بنبش قبر امرأة متوفاة، واستخراجها منه بعد 3 أيام من دفنها.

قبل أن يتفطن احد أبنائها الذي كان في طريقه إلى المقبرة لزيارة قبر أمه، ليجد جثة أمه قد استخرجت من القبر.

ليسارع الإبن إلى الجهات الأمنية المختصة إقليما وتقديم بلاغ بالحادثة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن ابن المتوفاة اكتشف القضية، عندما كان في طريقه إلى المقبرة بعد اليوم الثالث من دفنها.

إلا انه تفاجئ بوجود قبر أمه مفتوح وبجانبه جثة والدته التي دفنت قبل أيام.

هنا تارث ثائرة الابن و دخل في هستيريا كبيرة، قبل أن يسارع إلى الجهات الأمنية ليرفع شكوى رسمية.

الشكوى مفادها إقدام مجهولين على نبش قبر أمه المتوفاة قبل أيام، بطريقة اقل ما يقال عنها غير إنسانية.

وعقب سماعها لشكوى ابن المتوفاة، سارعت مصالح الامن إلى عين المكان وفتحت تحقيق امني معمق،

وكذا الأسباب الحقيقية لهذا العمل الإجرامي، بعد معاينة أولية للحادثة وكذا موقع الجريمة .

القضية اهتز على وقعها الشارع السوقهراسي وعائلة المرأة المتوفاة .