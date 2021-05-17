سوق اهراس.. حجز “مرقاز” ودجاج “روتي” وأحشاء فاسدة

تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، أمس الاثنين، من حجز 35 كلغ من اللحوم بمختلف أنواعها.

وأوضح بيان لمديرية التجارة ولاية سوق أهراس، أن العملية جرت إثر تدخل على مستوى محل إطعام سريع كائن ببلدية سوق أهراس.

وتتمثل المحجوزات في 8 كغ من اللحوم الحمراء لا تحمل الختم البيطري، و7 كغ لحوم بيضاء مطهية منذ 13 ماي.

بالإضافة إلى 10 كلغ من مادة النقائق “مرقاز”، و9.90 كغ من الأحشاء “كبد، قلب، طحال”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع المحجوزات تنبعث منها رائحة كريهة وكانت موجهة للاستهلاك البشري، وأثبتت المعاينة البيطرية أنها فاسدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.