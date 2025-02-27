سوق أهراس: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 14 كلغ من الكيف

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن سوق اهراس من توقيف مشتبه فيهما. ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود. تتاجر بالمخدرات مع حجز 145 صفيحة من القنب الهندي بإجمالي 14.288 كلغ.

عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ونشاطه في مجال المتاجرة بالمخدرات. بعد جلبها من إحدى ولايات الغرب الوطني لغرض بيعها والمتاجرة فيها.

كما تم ضبط خطة عملياتية محكمة تم من خلالها توقيف المشتبه فيه الذي يشتغل كرئيس لإحدى التعاونيات الفلاحية. والذي يقوم بإستصدار أوامر بمهمة بإسمه الشخصي في تنقلاته للتمويه والتهرب من المراقبة. بالإضافة كذلك إلى تخزين المخدرات داخل خزان الوقود بصورة محكمة. بعد أن عثر عليها قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول وإستخراج كمية أولى قدرت بـ 11.325 كلغ من القنب الهندي وتوقيف مشتبه فيه شريك في العملية.

ومواصلة للعملية تم تمديد الإختصاص بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتنقل إلى الولاية. التي يتم جلب المخدرات منها والواقعة بغرب الوطن. أين كلّلت العملية بحجز 30 صفيحة من المخدرات بوزن 2.963 كلغ مخبأة بإحكام في الحاويات تحت التراب.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم المتاجرة في المخدرات. في إطار شبكة إجرامية منظمة بإستخدام وسيلة نقل. أحيلوا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق اهراس أين صدر في حقهم أمر إيداع .

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