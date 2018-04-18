«سوكارجي» يذبح أبا لطفلين لأنه حاول فك شجار!

الجريمة شهدها حي غار البارود ببني صاف في عين تموشنت

المعتدي اعتدى بخنجر على صديقه وشق أذنه

اهتز، ليلة أول أمس، حي غار البارود ببني صاف في عين تموشنت، على وقع اعتداءات متعددة بطلها شاب من معتادي الإجرام أقدم على ذبح رب عائلة يسكن بذات الحي وضرب شاب آخر.

تفاصيل الجريمة، حسب المعلومات الأولية، تعود للساعات الأولى من ليلة أمس، بعدما كان المعتدي في حالة سكر رفقه صديقه، واللذان يقطنان بذات الحي، أين كان المعتدي يتلفظ بألفاظ غير لائقة أمام الملأ، وبعد محاولة مرافقه توقيفه دخل المعتدي الذي لم يتقبل الأمر في حاله هيجان.

مما جعل ملاسناتهما الكلامية تتحول إلى شجار أخرج على إثره المعتدي خنجره موجها له ضربه على مستوي الوجه جعلته يشق أحدى أذنيه، وبعد تدخل رب عائلة مقيمة بالحي، ومحاولته أن يفض الشجار انزلقت الأمور، حيث راح المسبوق الذي كان في حالة هيجان يقوم بتوجيه ضربه للضحية على مستوى الرقبة، جعلته يسقط أرضا ويسبح في دمائه.

ليلوذ المعتدي بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركا الضحيتين أرضا، ليتدخل بعدها سكان الحي الذين قاموا بإبلاغ الحماية المدنية والأمن، أين تم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى المدينة، وتم إدخال رب العائلة هو أب لطفلين إلى غرفة الإنعاش، وهو لايزال في حالة غيبوبة لم يستفق منها بعد لخطورة إصابته على مستوي الرقبة.

فيما تم تحويل الضحية الثاني على مستوى مصلحة الاستعجالات وتقطيب جرحه بعد تشويه وجهه. وقد تم فتح تحقيق في القضية التي استنكرها أهل الحي الذين اشتكوا من استفحال الاعتداءات في الحي.