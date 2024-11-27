سوناطراك: إندلاع حريق بمركب معالجة الغاز “ألرار” في إليزي

إندلع حريق في الصباح الباكر من اليوم الأربعاء في مركب معالجة الغاز “ألرار” بمنطقة الإنتاج في إليزي.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد إندلع على الساعة الواحدة صباحًا من اليوم الأربعاء. حريق على مستوى الخط رقم -1- من مركب معالجة الغاز “ألرار”. الواقع بمنطقة الإنتاج سطح بولاية إليزي.

كما لم يتم تسجيل أي ضحية، وقد تم تسخير جميع الوسائل للسيطرة على هذا الحريق إذ تم تفعيل مخطط المساعدة المتبادلة (PAM) الخاص بمنطقة إن أمناس. وسيتم إجراء تحقيق لتحديد أسباب هذا الحادث.

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