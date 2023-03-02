سوناطراك.. اقتصاد أكثر من 30 مليون أورو بفضل استعمال قطع الغيار المحلية

وكشف نصر الدين فتوحي، نائب الرئيس المدير العام لذات المجمع مكلف بنشاط التمييع والفصل أن “مجمع فخور اليوم بالمستوى”. “الذي بلغته المؤسسات الوطنية في التحكم في نوعية المنتوج”. و”جودته في مجال صناعة قطع الغيار التي يحتاجها المجمع”.

تمكن مجمع سوناطراك من اقتصاد أكثر من 30 مليون اورو منذ سنة نتيجة استعمال المنتوج الوطني من قطع الغيار الميكانيكية.

كما أضاف ذات المسؤول بأن “المستوى العالي الذي بلغته الشركات الوطنية العمومية والخاصة في إنتاج قطع الغيار ساهم في تطوير الاقتصاد الوطني”. “من خلال التوقف عن استيراد هذه القطع و استعمال تلك المنتجة محليا”. “مما سمح بالتقليص من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة”.

و اعتبر السيد فتوحي أن التحكم في إنتاج قطع الغيار محليا “سيسمح بتلبية احتياجات مجمع سوناطراك بشكل أمثل بما يساهم في التقليص بشكل ملموس من حجم فاتورة الاستيراد”, موضحا أن “توجهات المجمع في هذا الشأن بدأت سنة 2020 بتطوير المنتوج المحلي عن طريق التعرف على قدرات النسيج الصناعي بالجزائر في مجال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية”.

و قال المسؤول بمجمع سوناطراك بأن “المتعاملين الذين تم الالتقاء بهم في فبراير 2022 أصبحوا اليوم بعد سنة شركاء يصنعون قطع غيار ذات جودة عالية”. “بعد أن كنا نستوردها وأصبحت قطع الغيار هذه تستعمل في ماكنات سوناطراك و وحداتها الإنتاجية دون أي تخوف”. “بعد أن أضحت هناك ثقة متبادلة بين الطرفين”,. مردفا أنه “بعد أن أثبتت الشركات الوطنية قدراتها”. و مستواها العالي من خلال إنتاج قطع غيار ذات جودة و نوعية”. مثل تلك المستوردة من الممولين الأصليين”. سيتم الانتقال بكل ثقة خلال 2023 نحو تصنيع قطع أخرى إلكترونية وكهربائية و أخرى ذات تعقيد كبير”.