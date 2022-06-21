سوناطراك..الجزائر ملتزمة بإنجاح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء

أكد مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، التزام الجزائر بإنجاح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وفي بيان للمجمع فقد شارك الرئيس المدير العام لمجمع سونا طراك، توفيق حكار ضمن الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إلى أبوجا العاصمة النيجيرية.

وهذا لحضور الاجتماع الثلاثي الثاني، خلال هذا العام، بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، يومي 20 و 21 جوان 2022 قصد متابعة الدراسات حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وأضاف البيان،أن اللقاء جمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة و البترول من البلدان الثلاث من أجل عرض سير عمل لجان المشروع، و متابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق و كذا مناقشة الخطوات المقبلة لإنجاز المشروع.

وأكد البيان، أن الجزائر ملتزمة بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي بالإعتماد على المنشآت الحاضرة و المستقبلية لشبكة نقل المحروقات بالجزائر،

و كذا خبرة مجمع سوناطراك المتميزة في مثل هذه المشاريع الطاقوية.

اضافة الى إمكانات و قدرات ستعطي للمشروع بعدا إقتصاديا قاريا إستراتيجيا يفتح آفاقا واعدة للقارة الإفريقية و يعزز مجالات التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها هذا الانبوب الغازي.

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