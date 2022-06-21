سوناطراك..الجزائر ملتزمة بإنجاح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
أكد مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، التزام الجزائر بإنجاح مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.
وفي بيان للمجمع فقد شارك الرئيس المدير العام لمجمع سونا طراك، توفيق حكار ضمن الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إلى أبوجا العاصمة النيجيرية.
وهذا لحضور الاجتماع الثلاثي الثاني، خلال هذا العام، بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، يومي 20 و 21 جوان 2022 قصد متابعة الدراسات حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وأضاف البيان،أن اللقاء جمع الوزراء المسؤولين عن الطاقة و البترول من البلدان الثلاث من أجل عرض سير عمل لجان المشروع، و متابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق و كذا مناقشة الخطوات المقبلة لإنجاز المشروع.
وأكد البيان، أن الجزائر ملتزمة بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي بالإعتماد على المنشآت الحاضرة و المستقبلية لشبكة نقل المحروقات بالجزائر،
و كذا خبرة مجمع سوناطراك المتميزة في مثل هذه المشاريع الطاقوية.
اضافة الى إمكانات و قدرات ستعطي للمشروع بعدا إقتصاديا قاريا إستراتيجيا يفتح آفاقا واعدة للقارة الإفريقية و يعزز مجالات التعاون بين دولها خاصة الدول التي يعبرها هذا الانبوب الغازي.
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سوناطراك تحذر من إعلانات توظيف وهمية
كما حذرت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، من إعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لمصالح المؤسسة.
وفي بيان للشركة،فقد سجلت المديرية العامة لسوناطراك إعلانات توظيف وهمية على منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لمصالح المؤسسة،
يستغل فيها أصحاب هذه المنصات طالبي العمل خاصة الجامعيين منهم.
وهذا لأغراض ربحية غير بريئة على حساب مصداقية المؤسسة، حيث تستغل هذه المنصات البيانات الشخصية لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.
وفي هذا السياق، ومن أجل هذه الاعتبارات أنهت سوناطراك إلى علم كافة المواطنين والمواطنات طالبي العمل أن التوظيفات عبر كامل منشآت المؤسسة يخضع لآلية قانونية وحيدة.
متمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل حصريا بإدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.
وأضاف البيان، أنه خارج هذا الإطار التنظيمي، فإن سوناطراك تتبرأ من كل الإعلانات الوهمية والغير القانونية.
كما جددت سوناطراك دعوتها لجميع طالبي العمل بضرورة الاحترام والالتزام بهذه الآلية القانونية،
وعدم إرسال طلبات العمل عبر البريد العادي والإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.