سوناطراك.. الشروع في عملية استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1

أعلنت شركة “سوناطراك”، اليوم الأربعاء، عن شروعها في استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 بعد انتهاء إنجازه من طرف شركة ENAC.

ووفق بيان الشركة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد شُرع في استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 بدءًا من الفاتح سبتمبر.

موضحة بأن استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 جاء بعد انتهاء إنجازه من طرف الشركة الوطنية للأنابيب ENAC التابعة لمجمّع “سوناطراك”.

مشيرة إلى أن الأنبوب R-OB1 أنجز بغية إعادة تأهيل الأنبوب الأصلي OB1 الذي أنجز عام 1959.

وأكدت الشركة بأن هذه العملية مسّت 164 كلم من طول الأنبوب بين محطة الضخ SP3 بالمسيلة ومحطة العزل SP13 بواد غير ببجاية.

موضحة بأنه استعدادا لهذه العملية، تم أخذ ووضع كل الترتيبات اللازمة مع إشراك كل الأطراف المعنية لضمان السير الحسن للعملية.

وكشف شركة “سوناطراك” بأن هذه العملية ستسمح من رفع سعة الأنبوب إلى مستوى قدراته الأولية والمقدرة بـ 14 مليون طن سنويا.

إضافة إلى جعله موافقا للمعايير والمقاييس المعمول بهما فيما يتعلق بالتشغيل والسلامة، كما تهدف إعادة التأهيل للاستجابة لبرنامج النقل لـ”سوناطراك” على المدى المتوسط والبعيد.