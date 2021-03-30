سوناطراك.. المادة المتدفقة من البئر عبارة عن زيت محركات قديم

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سوناطراك.. المادة المتدفقة من البئر عبارة عن زيت محركات قديم صورة مركبة
بقلم أسماء.ع

أفادت سوناطراك، أن السوائل المتدفقة من البئر التي تم اكتشاف فيها مادة سوداء تشبه النفط، عبارة عن زيت محركات قديم.

وأوضحت سوناطراك في بيان لها، أن هذا السائل، يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن وهو “ما يعود لقدم هذا الزيت وتلوثه”.

أما فيما يخص انبعاث الغازات، فقد أثبتت التحاليل أن غاز “الميثان” هو المكوّن الرئيسي لها.

كما تعتبر غاز حيوي ناتج من تخمر المواد الحيوانية والنباتية العضوية.

وتم الاتفاق –يضيف المجمع-، مع السلطات المحلية على غلق البئر للمحافظة على الموارد المائية بالمنطقة وحمايتها من التلوث.

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