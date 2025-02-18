سوناطراك تتباحث الموارد النفطية والغازية مع شيفرون الأمريكية 

تباحث الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، مع وفد من شركة “شيفرون” الأمريكية، يترأسه جو كوك، نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال.

وحسب بيان سوناطراك، تمحورت المباحثات حول تجسيد علاقات التعاون بين الشركتين، خاصة في مجال المنبع.، وهذا وفقاً لفحوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 13 جوان 2024، وتعنى بتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك بأهنات وبركين.

كما كان اللقاء فرصة لتقييم مستوى المباحثات التي توصّل إليها الطرفان في هذا الشأن.

وبالمناسبة، أشاد جو كوك، بالعمل الدؤوب الذي تقوم به فرق الشركتين. بهدف التوصل إلى إبرام عقد لاستغلال المحروقات الذي يعود بالفائدة على كلا الطرفين.

في حين أكد حشيشي دعم سوناطراك الثابت لإرساء هذه الشراكة. والعمل على تجاوز العراقيل لتحقيق الأهداف المشتركة التي يطمح إليها الطرفين.

للإشارة، تعدُّ شركة شيفرون الأمريكية واحدة من أبرز الشركات النفطية في العالم. إذ تعتزم هذه الشركة الاستثمار في الجزائر نظراً لما تتمتع به من موارد نفطية وغازية.