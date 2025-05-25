سوناطراك تتحصل على جائزة مرموقة في المؤتمر العالمي للغاز ببكين

حققت مشاركة سوناطراك في الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر العالمي للغاز المنظمة ببكين، عاصمة جمهورية الصين الشعبية، في الفترة الممتدة بين 19 و23 ماي 2025. نجاحا مشرفا إثر العرض الذي قدمته الدكتورة نادية حدوم، رئيسة مشروع على مستوى المديرية التنفيذية المكلفة بتطوير الأعمال والتسويق.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد حاز هذا العمل المقدم باسم سوناطراك والذي تناول موضوع ”الحلول المبتكرة للتحكم في عدم استقرار التنقيب في آبار المكامن الكربونية”. على جائزة ”الصناعة للمؤتمر العالمي للغاز - أفضل الممارسات عبر كامل سلسلة القيمة”. وهي جائزة دولية مرموقة، حيث تم اختيار عرض ممثلة سوناطراك من بين المئات من الأعمال لعدة شركات. من مختلف الدول والتي خضعت لعملية تقييم صارم من قبل لجنة قراءة دولية.

وقد تم إسداء الشهادة والوسام المميز لهاته الجائزة للدكتورة حدوم في مراسم اختتام أعمال المؤتمر في 23 ماي 2025. والذي سبقه تكريم أول عند تقديمها للعمل في جلسة نقاش.

وأشارت سوناطراك، إلى أن مثل هذا التكريم في كذا حدث إستراتيجي دولي، لهو اعتراف دولي بِعُلُوّ كعب إطارات سوناطراك على غرار الدكتورة نادية حدوم. كما يؤكد على المؤهلات العالية التي يزخر بها عاملات وعمال مجمع سوناطراك.

ويجدر التذكير أنها ليست المرة الأولى التي شَرّفت فيها الدكتورة نادية حدوم مجمع سوناطراك. حيث سبق وأن تم تكريمها بجوائز تقديرية مختلفة نظير أعمالها وأبحاثها العلمية. وتحصلت على الجائزة الأولى لأحسن عرض شفهي خلال الطبعة الثامنة عشر للمؤتمر الدولي للبترول الذي أقيم في جوهانسبورغ. كما تم اختيارها من قبل سوناطراك لتكون عضوا في منتدى النساء العربيات لكونها امرأة متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وأكد مجمع سوناطراك أنه يفتخر بضمه لمثل هذه الإطارات المشرفة التي ترفع سمعتها على المستوى الدولي. والتي تساهم بفعالية في تقديم حلول مبتكرة لتحسين أداء الشركة.

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