إعــــلانات
الوطني

سوناطراك تحقق 60 مليار دولار من الصادرات سنة 2022

بقلم أمينة داودي
سوناطراك تحقق 60 مليار دولار من الصادرات سنة 2022
  • 250
  • 0

كشفت سوناطراك عن حصيلتها لسنة 2022، حيث بلغت صادراتها 60 مليار دولار وباستثمار يعادل 5.5 مليار دولار. فيما بلغ إنتاجها الأولي 189.6 طن مكافيء نفط .

وتتربع سوناطراك على قاطرة الإقتصاد الوطني. كما تعتبر الشركة الأولى إفريقيا بأكثر من 100 شركة فرعية ومساهمة بطاقة عمالية قوامها 200.000 عامل بالمجمع. كما تعمل شركة سوناطراك على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر. حيث دعمت الشركة مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز. وذلك بفضل 15 اكتشافا سجلت خلال سنة 2022 منها 03 بالشراكة مع شركات عالمية.

وتتوفر سوناطراك على شبكة نقل عبر الأنابيب يفوق طولها 21000كلم تتكون من 22 منظومة نقل عبر الأنابيب ترتكز حول 43 خط أنابيب منها 23 خط أنابيب لنقل الغاز.

هذا وتعتبر سوناطراك مصدرا هاما للإمداد بالغاز في العالم وأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا بفضل قدرات التصدير التي تملكها سواء عبر خطوط الـأنابيب أو من خلال بواخر نقل الغاز الطبيعي المسال.

رابط دائم : https://nhar.tv/XZORV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر