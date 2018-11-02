سوناطراك تستخدم تقنيات “هانيويل” لإنتاج وقود حرق “الأوكتان” العالي النظيف

أعلنت شركة “هانيويل”المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز “NYSE: HON” اليوم الجمعة، أن شركة سوناطراك ستستخدم مجموعة من تقنيات “Honeywell UOP”.

وهذا لإنتاج 200 ألف طن متري سنوياً، من ميثيل ثلاثي بوتيل إيثر “MTBE”، وهي مادة مضافة عالية الجازولين تقلل الإنبعاثات في عوادم السيارات.

و ستقوم شركة هانيويل بتوفير تراخيص التكنولوجيا وخدمات التصميم والمعدات الرئيسية والمحفزات الأكثر حداثة والممتصات للمشروع في مصفاة سوناطراك في أرزيو بالجزائر.

وقال بريان غلوفر ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “هانيويل يووبز” لتقنية العمليات والمعدات: “مع هذه التقنيات، تستطيع سوناطرااك بتزويد مصافي المنطقة بإنتاج أنواع الوقود التي تلبي مواصفات صارمة بشكل متزايد”.

و تعتبر شركة هانيويل يووب المورد الدولي الرائد والمرخص لتكنولوجيا العمليات، والمحفزات، والمعدات، والخدمات الإستشارية لتكرير النفط والبتروكيماويات، وصناعات معالجة الغاز.