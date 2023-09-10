سوناطراك تطلق أوّل منصة رقمية للإبلاغ عن الفساد والرشوة

أطلقت الشركة الوطنية “سوناطراك” عن إطلاق منصة إبلاغ رقمية تسمى ” سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة: “تكلم /SPEAKUP”، في خطوة منها لمكافحة الفساد والرشوة .

وجاء في بيان الشركة “اتخذت سوناطراك خطوة حاسمة في مكافحة الفساد والرشوة بإطلاقها بتاريخ 10 سبتمبر 2023. منصة إبلاغ رقمية تسمى ” سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة: “تكلم /SPEAKUP”.

وتعتبر منصة الإبلاغ “SPEAKUP” “تكلم” آلية تبليغ وتنبيه تندرج في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها سوناطراك. مستندة في ذلك للمعيار إيزو 37001 المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة، حسب بيان سوناطراك.

كما أوضح المصدر نفسه أن منصة “الامتثال ضد الفساد والرشوة في سوناطراك: “” SPEAKUP .تعد أول منصة رقمية للإبلاغ عن أفعال الفساد والكشف عنها على المستوى الوطني.

وتم تطوير هذه المنصة بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن. عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. وكذا عن كل انتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بـسوناطراك.

كما أشار البيان أن منصة “SPEAKUP” الرقمية تتوافق بشكل تام مع توجيهات منظومة إدارة التنبيهات لمعيار إيزو 37002. المعتمد من قبل سوناطراك والذي يضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين. كما يضمن أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات.

وجاء في ختام البيان أن هدف من إنشاء منصة “SPEAKUP”، هو تسهيل الإبلاغ الصادق عن أعمال الفساد والرشوة، وتعزز مكافحتها للفساد، وتؤكد مجددا التزامها بإرساء مبادئ الشفافية والانصاف والنزاهة والحفاظ على المصلحة الاقتصادية والعامة.

مزيد من المعلومات حول منصة الإبلاغ”SPEAKUP”، تجدونها عبر الرابط التالي:

https://Conformité-SMAC.Sonatrach.dz