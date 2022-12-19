سوناطراك تفتح باب التوظيف في هذه الولاية

أعلن مجمع سوناطراك عن فتح باب التوظيف يوم 14 ديسمبر 2022 بتقديم عرض عمل شامل عبرالمنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى.

وأوضحت سوناطراك عبر بيان لها في حسابها الرسمي على الفيسبوك ان عرض التوظيف هذا يندرج في إطار الإحتياجات المسجلة عىل مستوى منشآت سوناطراك المتواجدة بولاية سكيكدة.

وأضاف البيان ان هذا العرض يهدف إلى سد إحتياج 117 منصب عمل منها 45 منصب عمل مسجلة في إطار عرض التوظيف المقدم عبرنفس المنصة الرقمية.

كما اشارت سوناطراك إلى انه تم إلغاء مسابقة الإنتقاء، المنظمة يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة، الخاصة بهذا العرض وط الالزمة لعدم توفر الازمة .

وأكدت سوناطراك ان التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع للآلية القانونية الوحيدة، الممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.

CP-du-18-12-2022-Ar