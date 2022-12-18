سوناطراك تفتح باب التوظيف

أعلن مجمع سوناطراك عن فتح باب التوظيف الذي يخص 117 منصب عمل لسد الإحتياجات المتواجدة على مستوى منشآت سوناطراك بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمؤسسة سوناطراك، فإن العرض جاء في إطار تنفيذ مخطط التوظيف الخاص بالمؤسسة. حيث أعلنت أنها باشرت يوم 14 ديسمبر 2022 تقديم عرض عمل شامل عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى.

وأضاف البيان، أن عرض التوظيف هذا يندرج في إطار الإحتياجات المسجلة على مستوى منشآت سوناطراك المتواجدة بولاية سكيكدة. والذي يهدف إلى سد إحتياج 117 منصب عمل. منها 45 منصب عمل مسجلة في إطار عرض التوظيف المقدم عبر نفس المنصة الرقمية. والتي تم إلغاء مسابقة الإنتقاء. المنظمة يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة، الخاصة بهذا العرض لعدم توفر الشروط اللازمة.

كما أكدت سوناطراك أن التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع لهذه الآلية القانونية الوحيدة. الممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل. المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.