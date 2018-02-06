سوناطراك تكذب خبر التنازل عن حصصها للأجانب

كذب مجمع سوناطراك الخبر الذي تم تداولته في بعض وسائل الاعلام ومفاده أن الشركة بصدد اجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها وتغيير الرقابة في عدد من فروعها.

وقالت شركة سوناطراك في بيان لها أنه و”تبعا للحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج صالح مكموش أمس الاثنين برنامج في الإذاعة الوطنية،

فإن الشركة تكذب قطعيا الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام وفحواه أن الشركة هي بصدد اجراء محادثات للتنازل عن حصص في المؤسسة لشركاء اجانب وكذا تغيير الرقابة في بعض فروعها”.

في هذا الصدد، أوضحت الشركة أنه وتبعا للقرار الذي اتخذه بعض الشركاء بمغادرة الجزائر،

فقد أوضح نائب مدير قسم نشاطات الإستكشاف والانتاج عن وجود “فرص للتعاون هي قيد المحادثات مع شركاء ينشطون في الجزائر أو مع شركاء آخرين جدد” حسب ذات المصدر.

في هذا السياق أوضحت سوناطراك “أن المسائل المرتبطة بفتح رأسمال الشركة أو التنازل عن أسهم في فروعها أو أي تعديل في القاعدة 51/49 بالمائة مواضيع لم يتم التطرق اليها بتاتا في هذا الحوار الذي خص به نائب مدير قسم نشاطات الاستكشاف والانتاج هذه القناة الاذاعية الوطنية.