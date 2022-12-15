سوناطراك: تمرين محاكاة بمحطة وصول أنبوب الغاز بحجرة النص

أعلن مجمع سوناطراك، عن إجراء تمرين محاكاة لحادث على مستوى محطة وصول أنبوب الغاز المتواجد بحجرة النص تيبازة، اليوم الخميس. ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد أعلنت من خلاله الرأي العام أنه سيتم إجراء تمرين محاكاة لحادث، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وهذا على مستوى محطة وصول أنبوب الغاز المتواجد بحجرة النص بولاية تيبازة”.

كما أشار البيان، إلى أن هذا التمرين يندرج “في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع سوناطراك”. كما سيشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني. بالإضافة كذلك إلى الدرك الوطني والمصالح الإستشفائية لمستشفى “سيدي غيلاس”.

وأوضح المصدر، أن سوناطراك تتقدم مسبقا باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المركز. بسبب الإزعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين.