سوناطراك تنخرط في خارطة الطريق التي سطرها الرئيس تبون

أعلن مجمع سوناطراك في بيان له انه يجسد خارطة الطريق التي سطرتها الدولة الجزائرية المتخذة في مجلس الوزراء الأخير.

وأردف البيان أن قرارات رئيس الجمهورية، المتخذة في مجلس الوزراء الأخير، تؤكد مرة أخرى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للدولة لسوناطراك ومستقبلها، والتي تهدف إلى تفعيل أنشطة المجمع من خلال تسطير أهداف لتحديث طرق تسييره، وتحسين كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية وتعزيز موارده البشرية التي تمثل ثروته الحقيقية.

وتنخرط سوناطراك تمامًا في رؤية الدولة، التي تصبو بشكل خاص لتعزيز الاحتياطيات من المحروقات، وحشد مقدرات الاكتشافات لزيادة مستويات الإنتاج، وتطوير أنشطة التحويل لتثمين الموارد الطاقوية للبلاد، وعقلنة الإنفاق وترشيده من أجل تعزيز قدرة المجمع على الصمود وضمان ربحيته واستدامته.

لتحقيق هذه الأهداف، تواصل سوناطراك تنفيذ برنامجها الاستراتيجي من خلال مشاريع التحسين التي تشمل، تحديث وظيفة الموارد البشرية، وتنفيذ نظام المعلومات في تخطيط موارد المؤسسة، والرقمنة، وما إلى ذلك، وتنشيط البحث والتطوير وتعزيز المحتوى المحلي.

وتقوم سوناطراك بتعبئة جميع الوسائل لتحقيق الأهداف المسندة إليها وفقًا للجدول الزمني المسطر.

CP-18-07-2020-AR-FR