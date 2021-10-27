سوناطراك: تنصيب مديرين جديدين لشركتي “ENSP” و”ENTP”

نصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الأربعاء، عبد الله خلوط، بصفته رئيس مدير عام للشركة الفرعية ENSP خلفا للمنصور كريس.

كما تم تنصيب عمار ابراهيم سرقين بصفته رئيس مدير عام للشركة الفرعية ENTP خلفا لعبد الناصر حلوى.

وحسب بيان للمجمع، تمت مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الإطارات المعنيين من المجمع.

والرئيس المدير العام الجديد للشركة الفرعية ENSP، عبد الله خلوط متحصل على شهادة مهندس دولة في الاقتصاد البترولي، دفعة 1983 وكذلك على ماستر في إدارة الاعمال.

وقد بدأ عبد الله خلوط، مشواره المهني في المؤسسة الوطنية لخدمات الابار كمهندس في الدراسات الاقتصادية مكلف بمراقبة الإنتاج.

وإلتحق المعني بفرع التنقيب لنشاط المنبع لسوناطراك كرئيس مصلحة، قبل أن يعين كرئيس فرع التموين بالمديرية الجهوية لحاسي الرمل.

وفي 2008، التحق عبد الله خلوط، بالمديرية المركزية التقنية ليشغل منصب مدير فرعي للطرائق والتكنولوجيات.

كما شغل المعني عدة مناصب من بينها مدير للتصنيع والاشغال للشركة الفرعية ENSP سنة 2012. ومدير تقييم فعالية الشركات التابعة بمديرية الشركات التابعة والمساهمات سنة 2013.

وكذا رئيس مدير عام للشركة الجزائرية لتنشيط الابار المنتجة BJSP من 2013 الى يومنا هذا.

أما المدير العام الجديد، للشركة الفرعية ENTP عمار ابراهيم سرقين، فهو متحصل على شهادة مهندس دولة في الميكانيك، دفعة 1985. إضافة إلى تحصله على شهادة ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال.

ويتمتع المعني برصيد خبرة يتجاوز 34 سنة بالخصوص في مجال التنقيب ولقد بدأ مشواره المهني كمهندس ميكانيك على آلة تنقيب بعين امناس.

كما شغل عدة مناصب من بينها رئيس مصلحة صيانة أجهزة التنقيب، ومدير التموين وتسيير المخزون ومدير الصيانة البترولية، ومن بين مهامه تطوير اسطول الحفر للمؤسسة.

ويشغل عمار ابراهيم سرقين، منذ فيفري 2019 إلى يومنا هذا، منصب مستشار لدى المديرية العامة مكلف بملف الادماج الوطني وتطوير المحتوى المحلي.

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