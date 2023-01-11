سوناطراك توظف بهذه الولاية

أعلن مجمع سوناطراك عن قائمة الناجحين في مسابقة الانتقاء التي جرت فعاليتها بمركز التكوين المهني خماية محمد بإن أمناس، ولاية إليزي.

وحسب بيان سوناطراك تم تسليم قائمة 96 فائز بالمسابقة للوكالة الوطنية للتشغيل من أجل استكمال إجراءات الإعلان عن القائمة. والاستدعاء لاستلام مناصبهم عبر قنوات الوكالة الوطنية للتشغيل، المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.

وجاء قرار التوظيف لسد إحتياجات سوناطراك على مستوى ولاية إليزي كذلك أنها باشرت بتقديم عرض تشغيل آخر عبر المنصة الرقمية OGC للوكالة الوطنية للتشغيل، لتوظيف 199 منصب جديد في مختلف الإختصاصات في إطار تنفيذ مخططها للتوظيف.

كما ذكرت سوناطراك في بيانها ان عرض العمل الإجمالي الحالي لتشغيل 199 منصب عمل. الذي تعلن عنه المؤسسة يتضمن 42 منصب شاغر من عرض التشغيل السابق والذي كان محددا بـ 138 منصب، نجح فيه 96 مترشح فقط.