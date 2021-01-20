سوناطراك توقع أكثر من 1100 عقد مشروع مع مؤسسات وطنية خلال سنة 2020

أعلن مجمع سوناطراك اليوم عن توقيع أكثر من 1100 عقد مشروع مع مؤسسات وطنية خلال سنة 2020.

وكشف حكار خلال مراسم التوقيع على اتفاقية مع المعهد الوطني للتقييس عن توقيع أكثرمن 1100 عقد مشروع مع مؤسسات وطنية

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن هذا الرقم يعكس توجه المجمع نحو زيادة التعامل مع المتعاملين المحليين وفتح أسواق سوناطراك لهم.

وبهذا فإن 80 بالمائة من قيمة العقود كانت بالعملة الوطنية، ويندرج هذا في استراتيجية المجمع للتحكم في النفقات بالعملة الصعبة

وتعتزم سوناطراك تنفيذ خطة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة تتضمن مشاريع بقيمة تعادل 40 مليار دولار.

كما أشار الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه سيتم التعامل فيها بالعملة الوطنية بنسبة 51 بالمائة.