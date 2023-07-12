سوناطراك توقع إتفاقية رعاية مع مديرية الصحة لولاية تيميمون

وقع مجمع سوناطراك على اتفاقية رعاية بين سوناطراك ومديرية الصحة للولاية بحضور الر ئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار.

وحسب بيان المجمع الإتفاقية تهدف إلى تمويل شراء مركز معالجة المياه المستعملة في عمليات تصفية الدم للمساهمة في ضمان توفير المياه التي تستوفي شروط الاستخدام الصحي في المحيط الاستشفائي. وكذا تمويل شراء 12 جهاز لتصفية الدم لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية الهاشمي أمحمد بتيميمون.

وجاءت هذه المبادرة للتخفيف من أعباء تنقل المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي بالمنطقة وتحسين أداء الخدمات الصحية اللازمة للمرضى.

وخلال الزيارة التفقدية لحكار إلى ولاية تيميمون تفقد مركز التكوين المهني والتمهين رقم 2 بالولاية، حيث إضطلع على أجواء سير عملية إجراء مسابقة الانتقاء التي تتضمن 366 منصب عمل على مستوى المنشآت الإنتاجية لسوناطراك بالولاية والتي يشارك فيها 1242 مترشح.

وللإشارة مسابقة التوظيف تتم في ظروف جيدة بالتنسيق مع السلطات المحلية و بنفس النظام والمواصفات المعمول بها في امتحان شهادة البكالوريا. اين تسعى سوناطراك من خلال انخراطها في المشاريع الحيوية والعمليات التضامنية إلى ترسيخ مقاربتها الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة تعمل على دعم إستراتيجية التنمية المحلية.