سوناطراك تُعزز آفاق التعاون مع الموزمبيق

استقبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ،توفيق حكار، رئيس الشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق، إستيفاو بال والوفد المرافق له بمقر المديرية العامة لسوناطراك.

وفي بيان لشركة سوناطراك، فقد تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى آفاق التعاون واتفقا على العمل من أجل وضع أسس تعاون دائم وطويل المدى بين الشركتين الطاقويتين.

وفي ختام محادثاتهما، اتفق الطرفان الجزائري والموزمبيقي، على وضع خارطة طريق لتجسيد رغبتهما في التعاون في المجالات التي تم تحديدها سويا.

وأضاف البيان أن زيارة وفد من الشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق (ENH) إلى سوناطراك كانت بدعوة من الرئيس المدير العام لسوناطراك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 2 مارس 2022.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك والشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق ENH.

والتي تنص على دراسة إمكانيات التعاون على مجمل سلم قيم المحروقات في الموزمبيق.وهذا بدءا من الاستكشاف والإنتاج، إلى النقل وتمييع الغاز والخدمات البترولية وكذا التكوين.

وفي هذا السياق، قام هذا الوفد بزيارة إلى المنشآت والهياكل القاعدية التابعة لسوناطراك، استهلت بمنشآت معالجة الغاز والمركز الوطني لتوزيع الغاز (CNDG).

و المتواجدة بحاسي الرمل، وتلتها زيارة إلى مركبات تمييع الغاز وفصل غاز البترول المسال المتواجدين على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو.

كما تمت دعوة وفد ENH الموزمبيقي لمتابعة عروض تتعلق بالهياكل والوسائل البيداغوجية التي طورها كل من المعهد الجزائري للبترول (IAP).

وأكاديمية سوناطراك للتسيير (SMA) بغرض تكوين وتطوير الكفاءات التابعة للمؤسسة.

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