سوناطراك تُعزز آفاق التعاون مع الموزمبيق
استقبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ،توفيق حكار، رئيس الشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق، إستيفاو بال والوفد المرافق له بمقر المديرية العامة لسوناطراك.
وفي بيان لشركة سوناطراك، فقد تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى آفاق التعاون واتفقا على العمل من أجل وضع أسس تعاون دائم وطويل المدى بين الشركتين الطاقويتين.
وفي ختام محادثاتهما، اتفق الطرفان الجزائري والموزمبيقي، على وضع خارطة طريق لتجسيد رغبتهما في التعاون في المجالات التي تم تحديدها سويا.
وأضاف البيان أن زيارة وفد من الشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق (ENH) إلى سوناطراك كانت بدعوة من الرئيس المدير العام لسوناطراك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 2 مارس 2022.
كما تندرج هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك والشركة الوطنية للمحروقات للموزمبيق ENH.
والتي تنص على دراسة إمكانيات التعاون على مجمل سلم قيم المحروقات في الموزمبيق.وهذا بدءا من الاستكشاف والإنتاج، إلى النقل وتمييع الغاز والخدمات البترولية وكذا التكوين.
وفي هذا السياق، قام هذا الوفد بزيارة إلى المنشآت والهياكل القاعدية التابعة لسوناطراك، استهلت بمنشآت معالجة الغاز والمركز الوطني لتوزيع الغاز (CNDG).
و المتواجدة بحاسي الرمل، وتلتها زيارة إلى مركبات تمييع الغاز وفصل غاز البترول المسال المتواجدين على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو.
كما تمت دعوة وفد ENH الموزمبيقي لمتابعة عروض تتعلق بالهياكل والوسائل البيداغوجية التي طورها كل من المعهد الجزائري للبترول (IAP).
وأكاديمية سوناطراك للتسيير (SMA) بغرض تكوين وتطوير الكفاءات التابعة للمؤسسة.
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حكار.. نهدف إلى توطين الصناعة البترولية
قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن ذكرى تأميم المحروقات مناسبة لانطلاقة جديدة نحو المستقبل بنفس الثبات والتضحية. كما جدد حكار في كلمته على هامش الإشراف على إحياء الذكرى العزم للانطلاق في الأمن الطاقوي للبلاد على مستوى المتوسط.
كما أشار، المسؤول الأول في سوناطراك، أن الأخيرة، تعتمد على مبدأ الاستثمار باستعمال كل الوسائل المادية والبشرية.
وأضاف، حجار، أن سوناطراك تعمل من أجل هدف ثاني وهو توطين الصناعة البترولية. حيث انطلقت في هذا النهج السنة الماضية وبدأ يعطي ثماره الآن .
في حين، أوضح، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن “هذا لا يعني أنه سوف نغلق على أنفسنا”. “بل بالعكس سنكمل المسار الاستراتيجي”.
كما أشار، حكار إلى أنه “لا يمكن الاعتماد على شركاتنا الوطنية”. مضيفا “وسنعمل على تطوير الشراكة “تحت شعار رابح رابح”.