سوناطراك تُمدد آجال مسابقتها المفتوحة للمواطنين

أعلنت سوناطراك، عن تمديد آجال مسابقة تصميم شعار رسمي خاص بإحتفالات ستينية المجمع.

وحسب بيان لسوناطرك، تقرر تمديد آجال مسابقة تصميم شعار رسمي خاص بإحتفالات ستينية المجمع إلى غاية 12 ديسمبر 2022.

وجاء في البيان: “تبعا للتجاوب الإيجابي الهائل الذي سجلناه عبر الصفحة الرسمية لسوناطراك على الفايسبوك. بخصوص المسابقة الوطنية لتصميم شعار رسمي خاص بإحتفالات ستينية سوناطراك. تعلم سوناطراك عن تمديد آجال المسابقة إلى غاية يوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 على الساعة 18:00”.

وتهدف المسابقة إلى إحياء الذكرى من خلال هوية مرئية خاصة بالحدث تحمل إبداعا فنيا متميزا. يرقى إلى مستوى تطلعات سوناطراك ويمكن اعتماده كشعار رسمي لهذه الاحتفالات.

وخصصت لهذه المسابقة ثلاث جوائز مالية محددة كالتالي: الجائزة الأولى 1.000.000 دج. والجائزة الثانية 500.000 دج والجائزة الثالثة 300.000 دج.

وشروط المسابقة منشورة بالموقع الرسمي لسوناطراك على الرابط التالي : https://www.sonatrach.com