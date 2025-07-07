سوناطراك تُوقع على عقد محروقات مع إيني الإيطالية

وقع مجمع سوناطراك، على عقد محروقات من نوع تقاسم الإنتاج في محيط زمول الكبر، مع مؤسسة إيني الإيطالية.

وتوجه المدير العام لمجمع سوناطراك، بكلمة بمناسبة توقيع هذا العقد الذي يهدف لاستكشاف واستغلال المحروقات على مستوى المحيط التعاقدي زمول الكبر الواقع في حوض بركين على بعد حوالي 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود.

وقال ذات المسؤول، إن هذا العقد، يندرج في إطار القانون 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمنظم لنشاطات المحروقات. ويمتد على مدى ثلاثين سنة قابلة للتمديد لعشر سنوات إضافية ويشمل فترة استكشاف وبحث مدتها سبع سنوات.

ولقد رصد لهذا المشروع استثمار إجمالي هام يقدر بـ 1.35 مليار دولار أمريكي. منها 110 ملايين دولار أمريكي مخصصة لأعمال البحث والاستكشاف. وهو ما يعكس ثقة شركائنا في قدرات الجزائر ومؤسساتها وعلى رأسها سوناطراك، في تطوير مشاريع طاقوية واعدة.

وأشار المدير العام، إلى أن هذا العقد يمثل أيضا خطوة نوعية في سبيل توظيف أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجيات المبتكرة في مجالات الإنتاج والاستغلال.

فضلا عن تحسين مردودية الآبار واسترجاع الاحتياطيات، الشيء الذي يتساوق مع تطور صناعة النفط والغاز على المستوى الدولي، ويؤكد عزم سوناطراك على التموقع كمؤسسة رائدة في الابتكار والتحديث.

كما أن هذا المشروع، يولي اهتماما خاصا لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال تشجيع الاعتماد على المتعاملين الوطنيين. في تنفيذ الأشغال المتصلة بهذا العقد. مما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، ويدعم النسيج المؤسساتي المحلي.

ويتوقع، في إطار هذا المشروع، بلوغ إنتاج إجمالي بحجم 415 مليون برميل مكافئ نفط منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي0 خلال كامل الفترة التعاقدية، وهي أرقام تعزز من رصيد الجزائر الطاقوي وتدعم أهدافنا في ضمان الأمن الطاقوي وتوطد قدرتنا على التصدير

كما أوضح ذات المسؤول، إن توقيع هذا العقد، اليوم، لإن جاء ليتوج سلسلة من الأشغال والمفاوضات التي انطلقت عقب توقيع بروتوكول الاتفاق المبرم بين سوناطراك ومؤسسة إيني في 19 ماي 2024. فهو، كذلك، دليل إضافي على متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين. والتي بنيت منذ عقود على الثقة والتفاهم والشراكة الفعالة.

بالإضافة إلى عقد المحروقات لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط زمول الكبار، فمن المقرر توقيع اتفاقية غاز تهدف إلى تحديد أحكام عقد المحروقات المتعلقة بتسويق كميات الغاز الجاف من محيط استغلال زمول الكبر والمخصصة للتصدير.

كما سيتم على هامش هذا التوقيع، إبرام اتفاقية إطار بين مجمع سوناطراك، وشركة إيني الإيطالية، وإيني كوربورايت يونيفرسيتي. وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات التقنية والبشرية لموظفي سوناطراك. من خلال برامج تكوينية متخصصة تشرف عليها مؤسسة وإيني كوربورايت يونيفرسيتي. بما يضمن نقلا فعالا ومستداما للخبرات والمعارف التقنية الحديثة.

وأضاف المدير العام، إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا ناجحًا للتعاون بين الشركاء. ولبنة جديدة في مسار بناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المنافع ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

وفي الأخير، جدد المدير العام، التزام سوناطراك الدائم بالسير قدما في تجسيد مشاريعها الطموحة. ومواصلة العمل من خلال عقد شراكات ناجعة، ومنفتحة على الابتكار. ومتكيفة مع التحولات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية.