سوناطراك جاهزة لتصدير خبرتها في مجال تحلية مياه البحر

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، بوهران أن المجمع جاهز لتصدير خبراته فيما يخص تحلية مياه البحر.

وقال حشيشي على هامش زيارته التفقدية إلى مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض (غرب وهران) أن “سوناطراك اكتسبت خبرة كافية في مجال تحلية مياه البحر وأنها تملك كفاءات في مجال انجاز و تسيير هذه المحطات”.

وأشار إلى أن “سوناطراك متواجدة اليوم في أنحاء مختلفة من العالم. وأنها قادرة على استلام مشاريع لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر أينما سنحت الفرصة”.

وفيما يخص تقدم أشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أنه “جد راض بنسبة تقدم الأشغال خاصة وأن المشروع يجسد بأيادي جزائرية 100 بالمائة”.

وأكد ذات المسؤول أن “سوناطراك تلتزم بإنجاز المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر الخمسة التي أقرها البرنامج الإستعجالي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل توفير الماء الشروب، في الآجال المحددة وبمقاييس عالمية”.

وفيما يتعلق بالإدماج فقد أبرز بأن “الإنجاز والتسيير جزائري محض. وتبقى التجهيزات الوحيدة التي تم استيرادها”. مؤكدا أن “نسبة الادماج فيما يتعلق بالتجهيزات ستزيد بشكل تدريجي”.