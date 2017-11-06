“سوناطراك”.. مشروع لاسترجاع 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

الوطني
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“سوناطراك”.. مشروع لاسترجاع 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا
بقلم أحمد محمودي

سيدخل مشروع استرجاع الغاز بحقل حاسي مسعود بالمركب الصناعي جنوب، باسترجاع ما يقارب 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المستخدم.

وهذا في عمليات استخراج البترول، والذي يقدر بـ 60 مليون متر مكعب.

وقد بلغت قيمة المشروع الذي أنجز بإمكانيات “سوناطراك” 100 بالمائة 2 مليون دولار، ماعتبره مدير “سونلغاز” مبلغا ضئيلا مقارنة بفائدته الاقتصادية.

وستوجه الـ 20 مليون متر مكعب من الغاز للتصدير إذا تطلب الأمر، ماسيجعل “سوناطراك” تتفادى الوقوع في حرج.

مثل ما حدث السنة الماضية عندما لم تستطع تلبية الطلب الفرنسي من الغاز

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