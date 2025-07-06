سوناطراك: مصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت يقترب من بلوغ طاقته القصوى

أعلن مجمع سوناطراك عن بلوغ المرحلة النهائية من عملية الدخول التدريجي للإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت، الكائن ببلدية توجة، ولاية بجاية، وذلك في إطار تجسيد البرنامج الوطني التكميلي لتعزيز الأمن المائي.

وقد دخل المصنع حيز الخدمة بتاريخ 18 جوان 2025، من خلال تشغيل وحدته الإنتاجية الأولى بطاقة تبلغ 30.000 متر مكعب يوميًا.

ويجري رفع وتيرة الإنتاج تدريجيًا وفق البرنامج المسطر والبروتوكول المتفق عليه بين الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، والمؤسسة الجزائرية للمياه.

وفي هذا الإطار، بلغت القدرة الإنتاجية الحالية للمصنع 90.000 متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 120.000 متر مكعب يوميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه، وإلى غاية 5 جويلية 2025، تم ضخ ما يزيد عن 215.730 متر مكعب من المياه المحلاة، المطابقة للمعايير المعتمدة، نحو شبكة التوزيع التابعة للجزائرية للمياه، مما يعكس المردودية التدريجية لهذا المشروع الحيوي.

ويُعدّ مصنع تيغرمت أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج الوطني التكميلي الأول، حيث سيساهم عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية البالغة 300.000 متر مكعب يوميًا، في تزويد ما يقارب 3 ملايين مواطن بالمياه الصالحة للشرب.

وأكد مجمع سوناطراك التزامه الدائم بالمساهمة في تجسيد الأهداف الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف مناطق الوطن.