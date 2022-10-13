سوناطراك: منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” فرصة لبحث التعاون بهذا المجال

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في فعاليات المنتدى الدولي الخامس “أسبوع الطاقة الروسي” المنظم في موسكو، بروسيا. وكان رفقة حكار الوفد الجزائري الذي يقوده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

كما تم تنظيم المنتدى هذه السنة تحت شعار “الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب”. وفي ظرف إقتصادي عالمي متميز لمناقشة التحديات الراهنة لقطاع الطاقة وصناعة الغاز والبحث عن الحلول الجديدة في الطاقات المتجددة. في حين، أشار بيان سوناطراك، إلى أن هذا الموعد الطاقوي فرصة للبحث عن فرص التعاون في مجالات الطاقة.

في حين، حضر حفل إفتتاح المنتدى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. وجمع العديد من وزراء الطاقة ومسيري الشركات النفطية والمختصين في قطاع الطاقة من عدة بلدان.

وعلى هامش هذا المنتدى، التقى وزير الطاقة والمناجم بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. وكذا الشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات والمناجم والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. وإستعرض خلالها الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها الجزائر في مجالات متنوعة ومتعددة. وكذا التحفيزات التي يوفرها الإطار التنظيمي المعتمد على قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار.

ومن جانبه عقد توفيق حكار عدة اجتماعات مع عديد من مديري الشركات الروسية العاملة في قطاع المحروقات. حيث ناقش خلالها فرص الاستثمار المتاحة والشراكات الممكن إنجازها في ظل إمتيازات قانون المحرقات.