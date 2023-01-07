سوناطراك: تصدير 4 مليار متر مكعب من الغاز في السوق الفورية سنة 2022

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار أن المجمع قام بتصدير 4 مليار متر مكعب عن طريق السوق الفورية سنة 2022.

وفي حوار خص به النشرية المختصة في المسائل الطاقوية “ميدل ايست ايكونوميك سورفاي MEES ” اكد حكار أن الاكتشافات التي تمت في بعض حقول الغاز ستسمح بـ “زيادات معتبرة في حجم الغاز المتوفر للتصدير من خلال أنابيب نقل الغاز أم بواخر النقل.

وأضاف حكار ان سوناطراك ستستمر في تطوير إمكاناتها الغازية، معلنا أن العديد من المشاريع التي هي قيد الانجاز ستدخل في الخدمة في السنتين القادمتين. ويتعلق الأمر باستغلال حقول حاسي موينة وحاسي باحمو في الجنوب الغربي وبحقول ايسارين و تين فويي تبنكوت في الجنوب الشرقي للوطن.

ومن المرتقب يضيف حكار تجسيد مشاريع أخرى في 2023 و2024، لا سيما في حاسي الرمل و حمراء وأوهانات و توات. كما دعا في ذات الحوار البلدان الأوروبية المباشرة اتفاقيات شراء طويلة المدى من أجل ضمان أمن امداداتهم.

وأشار حكار بخصوص صادرات الغاز الطبيعي المميع الى أن قدرة التمييع المقدرة بأزيد من 30 مليار متر مكعب/السنة. الأمر سيسمح للمجمع بالتوفر على “مرونة معتبرة” بفضل مركبات التمييع الأربعة.

هذا وستلعب سوناطراك دور بارز في تنمية الصناعة المستقبلية التي تتميز بانبعاثات كربون منخفضة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية التي تمثل وفقا لذات المسؤول.