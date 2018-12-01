سونطراك تختتم صفقة مصنع التكرير في أوغستا الإيطالية

اختتمت سوناطراك وإيسو إيطاليانا فرع المجمع الامريكي إيكسون موبيل اليوم السبت بميلانو الإيطالية الصفقة الخاصة بمصنع التكرير في أوغستا.

وحسب بيان لسوناطراك يشمل إطار هذه الصفقة مصنع التكرير الواقع في أوغستا بصقلية وثلاثة نهائيات نفطية تقع بباليرمو ونابولي وأوغستا.

وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات.

وأصبح “سوناطراك رافينيريا إيطاليانا” فرع التكرير الإيطالي لسوناطراك مالكا لهذه الأصول ابتداء من اليوم.

وأوضحت سوناطراك أن اختتام الصفقة يأتي بعد مسار دام 6 أشهر سمح لها برفع كل الشروط العالقة لاسيما اتفاقات الاحتكار.

وبهذه الصفقة تتعزز منظومة تكرير سوناطراك بطاقة تكرير إضافية تقدر بـ 10 مليون طن/سنويا.

وبطاقة تخزين تعادل استقلالية إضافية لمدة 3 أيام من استهلاك غاز الوقود و3 أيام من استهلاك البنزين.