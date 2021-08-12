سونلغاز: إستئناف التزوّد بالكهرباء لأكثر من 175 ألف مشترك بسبب الحرائق

تمكنت مصالح سونلغاز في آجال قصيرة جدا، من ضمان إستئناف التزويد بالكهرباء لصالح 175.870 مشترك مستهم الانقطاعات جراء الحرائق المعتبرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع، سونلغاز شاهر بولخراص، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الحوادث التي تسببت فيها حرائق الغابات. أنه 80 بالمائة من مجموع الانقطاعات تمت في إطار وقائي. و20 بالمئة الأخرى نتيجة أعطاب تم إصلاحها. مضيفا أن 22.670 متر خطي من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي مستها الحرائق. إضافة إلى 26.300 متر خطي ذات الضغط المنخفض.

وأوضح بولخراص، أنه تم ضمان استئناف التزويد بالكهرباء للسكنات المعنية بفضل المخططات التي سطرتها سونلغاز لتسيير هذا النوع من الأزمة. في الوقت الذي يعرف فيه البلد ذروة في اللإستهلاك، إضافة إلى الأزمة الصحية. مضيفا أن المخططات المطبقة من طرف المجمع أظهرت فعاليتها رغم الخسائر الهامة المسجلة إثر هذه الحرائق والتي لم يتطرق المسؤول عن تكلفتها.