سونلغاز تباشر الإجراءات لإنجاز 15 محطة طاقة شمسية في 11 ولاية

كشف خليل هدنة، الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أن المجمع باشر الإجراءات لإنجاز 15 محطة طاقة شمسية في 11 ولاية. وبقدرة إجمالية تقدر بـ 2000 ميغاواط.

وحسب ذات المتحدث، فقد بادر مجمع سونلغاز من خلال فرع سونلغاز للطاقات المتجددة في إطلاق دعوة إلى مناقصة وطنية دولية. تتضمن إنجاز دراسة وهندسة والهندسة المدنية كذلك والتوريد والنقل والتركيب والتكوين والاختبارت والتجارب. ثم التشغيل لـ 15 محطة للطاقة الشمسية بما في ذلك عملية الربط.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الطاقة الاجمالية تقدر بـ 2000 ميغاواط منتشرة عبر 11 ولاية. حيث سيتم في ولاية بشار بناء محطتين للطاقة الشمسية بكل من العبادلة والقنادسة.

أما في ولاية المسيلة، فسيتم بناء محطة طاقة بقدرة 220 ميغاواط. وفي برج بوعريريج وباتنة سيتم إنجاز محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، في كل من رأس الواد ومروانة.

وفي ولاية الأغواط سيتم إنشاء محطة بأفلو، وفي ولاية غرداية وتيارت كذلك. وسيتم تركيب محطتين لتوليد الطاقة بقدرة 80 ميغاواط في كل من غرارة لولاية غرادية وفرندة بولاية تيارت.

وفي الوادي سيتم بناء محطتين بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواط على التوالي بكل من النخلة وطالب العربي.

وسيتم كذلك بناء محطة طاقة شمسية بتقرت وأخرى في ولاية المغير. أما في ولاية بسكرة، فسيتم بناء 3 محطات للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواط و150 ميغاواط على التوالي. في لغروز وطولقة وخنقة سيدي ناجي.

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