سونلغاز تتدخل لتأمين المناطق المتضررة من حرائق الغابات بتيزي وزو و بجاية

كشف خليل هدنة الناطق الرسمي لسونلغاز، أن مصالح الشركة إتخدت كل التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة من حرائق الغابات بكل من ولايتي تيزي وزو و بجاية. وضمان التزويد بالغاز و الكهرباء بعد إخماد الحرائق.

وقال هدنة، أن سونلغاز لجأت إلى قطع الكهرباء و الغاز بهذه المناطق المتضررة كعملية إحترازية تسبق عملية إخماد النيران. و ستتولى بعدها مراقبة توصيلات الطاقتين الحيويتين و ضمان الامدادات اللازمة للمواطنين.

وأكد خليل هدنة، أن خلية متابعة تم تنصيبها بسونلغاز لتسهيل عملية الدعم بالمورد البشري المتخصص. و العتاد اللازم لتعويض الشبكة المتضررة بكل هذه المناطق.