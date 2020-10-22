سونلغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم

دعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ” سونلغاز ” زبائنها إلى تسديد فواتير إستهلاك الطاقة لتفادي تراكم الفواتير.

وذلك من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم، من أجل تفادي تراكم الفواتير وحرصا على ديمومة الخدمة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أنها أثبتت طيلة الأزمة الصحية أولوية إلتزامها بضمان حسن واستمرارية الخدمات المتعلقة بالكهرباء والغاز.

كما قامت الشركة تضامنا مع زبائنها طوال هذه الفترة الاستثنائية، بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسددة.

وأضاف البيان، أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص والعام.

وأوضحت الشركة أن الصعوبات المالية الناجمة عن هذا الظرف الصحي الاستثنائي تؤثر على السيولة النقدية لمؤسسة SADEG.

خاصة وأنها تعمل على ضمان ديمومة مداخيل كل الأطراف الفاعلة في سلسلة نشاطاتها.

وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن لزبائنها الإتصال بالوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة دفع بتراضي الطرفين اعتمادا على الفواتير غير المسددة، مقدار المستحقات والكفاءة الانتمائية للزبون.