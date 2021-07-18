سونلغاز: ترقية شروط عمل الموظفين في أحسن ظروف الأمن والسلامة

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، على الاهتمام الكبير الذي توليه سونلغاز فيما يتعلّق بترقية شروط عمل موظفيها في أحسن ظروف الأمن و السلامة.

واعتبر بولخراص، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية أدرار، بأن الموارد البشرية تعتبر رأس مال الشركة، وأن الاستثمار في كفآتهم يندرج في صلب أولوياتها.

و فيما يتعّلق باليد المعاملة النسوية، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن المخطط الاستراتيجي الجديد لسونلغاز يضع ترقية مكانة المرأة في سونلغاز ضمن إهتماماته.

وثمّن بولخراص، الدور الكبير الذي يقوم به كل العمال والموظفين المرابطين عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل خدمة المواطن وضمان توفير الطاقة في أحسن الظروف.

مؤكدا على أن هناك الكثير من التضحيات التي تقدّم كل يوم من قبل هؤلاء الجنود الحريصين على أداء مهامهم على أحسن وجه عبر كل التراب الوطني، متحدين الظروف المناخية والجغرافيا الصعبة.

هذا ولم يفوت بولخراص فرصة تواجده في زيارة عمل إلى ولاية أدرار يومي 17 و18جويلية الجاري، للتقرّب من القواعد العمالية التي تشتغل على مستوى مختلف المحطّات والمراكز والمؤسسات التابعة لشركات سونلغاز. خاصة في مجالات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة.

وحرص المسؤول الأول على سونلغاز في كل محطة نزل فيها على الاستماع بإهتمام كبير لإنشغالات العمال و الموظفين مع تفقد ظروف العمل التي يشتغلون فيها في أقصى الجنوب.