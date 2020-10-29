“سونلغاز” تسطر مخططا خاصا لضمان استمرارية خدماتها خلال تظاهرات 1 نوفمبر

سطرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مخططا خاصا لضمان جودة واستمرارية الخدمة على المستوى الوطني.

وذلك تحسبا لعطلة نهاية الاسبوع من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020 والمتزامنة مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف والتظاهرات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة.

وحسب بيان الشركة، فقد تم توجيه تعليمات إلى مديريات التوزيع عبر كافة الولايات لتعزيز فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها من أجل التدخل السريع والفعال لإصلاح الأعطاب المحتمل وقوعها.

كما تم تعزيز إمكانات مركز الاتصال المتاحة 7/7 يوم و 24سا/24، لتلقي مكالمات الزبائن أينما كانوا على 3303.

هذا واختتمت الشركة بيانها بتهانيها لجميع زبنائها بمناسبة المولد النبوي الشريف.