سونلغاز تشرع في ربط المناطق الصناعية والنشاطات بالطاقة

شرعت سونلغاز في التمويل المسبق لمشاريع الربط بالكهرباء والغاز لفائدة 36 منطقة صناعية. وهي الاستثمارات التي رصدت من أجلها سونلغاز ميزانية بقيمة 38 مليار دينار.

ونظرا للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تشجيعا للمستثمرين المحليين على خلق الثروة و مناصب العمل وخلق ديناميكية صناعية واقتصادية على المستوى المحلي،

كما باشرت سونلغاز وعبر شركاتها الفرعية المختصة في إنجاز أشغال الربط بالكهرباء والغاز للمناطق الصناعية. بتجنيد كل إمكانياتها المادية والبشرية لتسليم كل المشاريع في آجال قياسية. وفي هذا الإطار تم إلى غاية اليوم ربط 14 منطقة صناعية بالكهرباء ووضعها حيز الخدمة. فيما تسجل 19 منطقة أخرى تقدما كبيرا في الأشغال، بينما يتم بالموازاة بعث المشاريع المتبقية من ذات البرنامج.

وفيما يخص ربط المناطق الصناعية بالغاز، فقد تم لحد اليوم وضع 10 مناطق صناعية حيز الخدمة. بينما تسجل أشغال ربط 7 مناطق أخرى وتيرة متسارعة كما يتم في نفس الوقت إطلاق أشغال المناطق المبرمجة المتبقية.

أما بخصوص ربط مناطق النشاطات، فقد تمكنت سونلغاز من ربط 50 منطقة نشاطات بالكهرباء و34 منطقة بالغاز الطبيعي. وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.

في حين، تأتي كل هذه الإنجازات لتؤكد مدى التزام سونلغاز بتنفيذ توجيهات السلطات العليا في البلاد. ومرافقة برامج التنمية الاقتصادية الرامي إلى تأمين بيئة أكثر ملائمة لتحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة.

وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية المتعلق بربط المناطق المعزولة والمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية. ومناطق النشاطات بالطاقتين الكهربائية والغازية. ودعما لمشروع تنفيذ ربط 50 منطقة صناعية بالطاقة. والذي سيتم إنجازه عبر كامل التراب الوطني.