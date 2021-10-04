سونلغاز: تصدير دورتين من إنتاج الكهرباء “توربينات غازية” إلى الشرق الأوسط

أعلنت شركة “جنرال إلكتريك الجزائر للتوربينات” GEAT ، التابعة لمجمّع سونلغاز، عن إبرام صفقة مهمة، تتعلّق ببيع دورتين مفتوحتين للإنتاج تتكون من توربينتان غازيتان اثنتان من نوع 9F.04. ومولدين وملحقاتهما بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميقاوات لصالح زبون في الشرق الأوسط.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، أكدت من خلاله أن العقد مهم لتصدير أحدث المعدات الصناعية التي تأتي في مقدمة التكنولوجيا التي تم تجميعها وتصنيعها في الجزائر. بفضل شراكتها الإستراتيجية التي تم تطويرها مع شركة جنرال إلكتريك الجزائر للتوربينات GEAT” بشراكة سونلغاز 51 بالمائة-جنرال الكتريك 49 بالمائة”.

وأضاف البيان، أن الأمر يتعلّق بصناعة التوربينات الغازية، التوربينات البخارية، المولدات وأنظمة التحكم في عين ياقوت بولاية باتنة. حيث تمثل هذه الصفقة المهمة أول عملية تصدير لتوربينات الغاز الثقيل في إفريقيا يتم تصديرها من القارة. وتبرهن الصفقة على مدى نجاح الأعمال والمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك. وتسمح من خلالها GEAT بالتموقع في السوق الإقليمية وتوضح الأهمية الكبيرة التي توليها سونلغاز لتطوير شراكات مفيدة للطرفين .على أساس المشاريع التي تدمج التحكم في تقنيات الإنتاج، الخبرة، التكوين، البحث، التطوير والإدماج الوطني. وذلك عن طريق تطبيق توجيهات السلطات العمومية في هذا المجال.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp