سونلغاز تضع مخططا خاصا خلال الإنتخابات المحلية

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، عن إعداد مخطط خاص لضمان نوعية واستمرارية الخدمة خلال الإنتخابات المحلية. التي ستجرى في 27 نوفمبر الجاري. وحسب بيان للمؤسسة، فقد تضمن هذا المخطط تدابير إستثنائية خلال هذه الفترة، وتتعلق بتقوية برنامج المناوبة وتجنيد فرق التدخل على مستوى كل المقاطعات التقنية للكهرباء. وكذا تدعيمهما بالموارد البشرية والمادية لضمان التدخل الفوري والفعال في حالة حدوث أي طارئ. وأشار المصدر إلى أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “فرع سونلغاز” قد وجهت تعليمات لمختلف مديرياتها الولائية للتوزيع على المستوى الوطني. لمرافقة مدراء مراكز إجراء الاإنتخابات قبل وأثناء هذا الموعد الوطني. قصد توفير الظروف التقنية الملائمة. وكذا التنسيق المستمر مع مدراء الطاقة على مستوى الولايات لضمان إستمرارية الخدمة ونوعيتها. كما وضعت مؤسسة سونلغاز تحت تصرف زبائنها مركز الإتصال الوطني الذي يتيح لهم على مدار اليوم والاسبوع إمكانية الاستفسار والابلاغ عن أي إضطراب في التموين بالطاقة من خلال الرقم 3303. طالع أيضا سونلغاز تشرع في حملة لتحصيل 419 مليار سنتيم كديون لدى زبائنها

كشف اليوم، بيان لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز عن شروع مصالحها في حملة واسعة النطاق لتحصيل ديون الكهرباء المستهلكة لدى زباىنها. والمقدرة بـ419 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2021.

كما أشار بيان سونلغاز، إلى أن إرتفاع قيمة هذه الديون لدى الزبائن يعود إلى فترة تفشي كوفيد 19. وما ترتب عنها من تسهيلات خصت تعليق قطع التيار الكهربائي عن المواطنين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء والغاز.

وقصد إنجاح الحملة التي تهدف إلى تحصيل قيمة الديون المترتبة عن الكهرباء المستهلكة، وفرت سونلغاز عدة سبل. وهذا من أجل تسهيل مهمة تسديد فواتير الكهرباء وعلى مستوى أي مكتب تابع لها على مستوى التراب الوطني.

كما مكنت سونلغاز من إستغلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة على شبكة الأنترنت www.sadeg.dz. وذلك من خلال إستعمال بطاقات الدفع البنكية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp