سونلغاز تضع مخطط خاص لضمان جودة وإستمرارية الخدمة خلال نهائي كأس إفريقيا

قررت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وضع مخطط خاص لضمان جودة وإستمرارية الخدمة على المستوى الوطني، وفق بيان لذات المؤسسة

وأوضح المصدر، اليوم الخميس، أن هذا المخطط يأتي تحسبا لمباراة كرة القدم الهامة بين المنخب الوطني ونظيره السنغالي ضمن نهائي كأس إفريقيا.

وتم توجيه تعليمات إلى مديريات التوزيع في جميع الولايات لتعزيز فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها من أجل التدخل السريع والفعال لإصلاح

الأعطاب المحتملة التي قد تحدث خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها معظم ولايات الوطن إرتفاع محسوس في درجة الحرارة.

كما تم تعزيز إمكانات مركز الإتصال المتاحة يوميا ودون إنقطاع وهذا من أجل السماح لعملاء المؤسسة بتلقي مكالمات الزبائن أينما كانوا على الرقم: 3303