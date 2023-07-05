سونلغاز تطلق حملة للتبرع بالدم بدءا من غد الخميس

أعلن مجمع سونلغاز، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم حملة للتبرع بالدم عبر كامل التراب الوطني. بدءاً من هذا الخميس وإلى غاية السابع والعشرين جويلية الجاري.

جاء في بيان لسونلغاز، أنّه سيتم إعطاء إشارة إنطلاق هذه الحملة التي تنظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم. على مستوى مقر الشركة القابضة لسونلغاز بالجزائر العاصمة، لتتواصل عبر مديريات التوزيع في كل ولايات البلاد، وفقا للمصدر ذاته.

وتندرج هذه المبادرة التي تقام تحت شعار “تبرع .. شارك الحياة”، ذلك في إطار “إلتزام سونلغاز بمبدأ المواطنة” و”سعيا للمشاركة في دعم بنك الدم على المستوى الوطني”.