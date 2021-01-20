سونلغاز تعلق حملة قطع الكهرباء والغاز من المتأخرين في الدفع إلى غاية إنتهاء فصل الشتاء

أعلنت شركة سونلغاز عن تعليق الحملة التي أطلقتها لإسترداد الديون من الزبائن إلى غاية إنتهاء فصل الشتاء.

وإقترحت الشركة على زبائنها المتأخرين الدفع عن طريق الدفع بالتقسيط في تسدين ديونهم.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى سونلغاز في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا القرار جاء تضامنا مع المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وأيضا مع سكان مناطق الظل في الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وكذا تزامنا مع فصل الشتاء.

ونوه ذات المسؤول بالخدمات التي توفرها الشركة لزبائنها على غرار الدفع الالكتروني وتقريب مراكز الدفع من المواطن.

بالإضافة إلى وعمليات الدفع بالتقسيط وعديد التسهيلات.

هذا وأمر وزير الطاقة عبد المجيد عطار شركة سونلغار بوقف حملة إسترداد الديون من الزبائن مؤقتا إلى مابعد فصل الشتاء